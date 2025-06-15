Иранские баллистические ракеты поразили Хайфу и близлежащие поселения, сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.

Пожарные и спасательные службы Израиля сообщают о возможном наличии людей, оказавшихся под завалами в Хайфе. По предварительным данным, в городе повреждены два жилых здания.

В целом по стране зафиксированы разрушения в нескольких жилых домах. Очевидцы сообщают об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве. Над городами активирована система противовоздушной обороны, в небе видны вспышки и клубы дыма от возгораний.

"Поступили сообщения о прямом попадании по двум жилым зданиям в Прибрежном округе. Также зафиксировано повреждение жилого дома в Южном округе. В Иерусалимском и Северном округах вспыхнули пожары в открытой местности из-за падения обломков после перехвата. На место уже направлены пожарные расчёты", - говорится в заявлении пожарно-спасательной службы Израиля.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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