Эрдоган заявил наследному принцу Саудовской Аравии о "необходимости остановить Израиль"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Израиль под руководством Биньямина Нетаньяху представляет собой "наибольшую угрозу для стабильности и безопасности региона" и в очередной раз продемонстрировал это, атаковав Иран. Президент Турции заявил, что для снижения напряженности Израиль необходимо остановить.

Глава государства также отметил, что бездействие международного сообщества в ответ на действия Ихраиля в Палестине только поощрило агрессию Тель-Авива. Он добавил, что атака на Иран произошла на фоне продолжающихся ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, что, по его словам, является попыткой подорвать усилия по достижению мира.

Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля, приведшие к утечке радиоактивных веществ, представляют безответственную угрозу не только для региональной, но и для глобальной безопасности. По его мнению, разрешить ядерный спор возможно исключительно путем продолжения дипломатических переговоров.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.