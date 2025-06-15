В Индии разбился вертолет, выполнявший рейс из Дехрадуна, разбился на территории штата Уттаракханд. Об этом 15 июня сообщило информационное агентство Asian News International (ANI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно направлялось в Кедарнатх - популярное паломническое место, до которого из Дехрадуна путь обычно занимает чуть более часа. Однако во время полета вертолет неожиданно исчез с радаров.

Позже представители местных властей подтвердили, что воздушное судно разбилось в районе Гаурикунда. Как уточнил генеральный прокурор Уттаракханда, на борту находились шесть человек. Информация о состоянии пассажиров на данный момент уточняется. Спасательные службы выдвинулись к месту происшествия.

Причины катастрофы пока неизвестны, ведется расследование.