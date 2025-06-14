Эрдоган подчеркнул важность нейтралитета Сирии в условиях регионального конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщила Управление по связям при Администрации президента Турции.

Стороны обсудили эскалацию между Израилем и Ираном, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что порожденная Израилем спираль насилия представляет серьезную угрозу для всего региона, и отметил, что важно, чтобы Сирия оставалась в стороне от этого конфликта.

Президент Турции также указал на необходимость усиленного контроля над действиями террористических организаций и радикальных элементов в условиях обострения обстановки.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.