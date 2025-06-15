Иран обвинил США и Европу в предоставлении Израилю разведданных перед ударами по Тегерану

США и ряд европейских стран предоставили Израилю разведданные и вооружение перед нанесением ударов по Ирану.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании кабинета министров.

"Вместо того, чтобы предотвратить эти варварские атаки, мы видим, как США и ряд европейских стран оказывают Израилю политическую поддержку, включая оружие и разведданные. Самолёты, ракеты и вооружение, которые Израиль использует против нас, были предоставлены именно этими государствами", - отметил Пезешкиан.

По его словам, один из американских чиновников в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что якобы Израиль "не способен предпринимать действия без разрешения США".

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.