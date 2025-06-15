Фидан и Лавров обсудили конфликт Израиля и Ирана

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке и заявил, что решить вопрос с ядерной программой Ирана можно только дипломатией. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции, передает Day.Az.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Фидан заявил, что развитие событий вызывает беспокойство и что единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор по поводу деятельности Ирана в атомной сфере - это дипломатия", - сообщил источник.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.