https://news.day.az/world/1760528.html

Последствия ночных иранских ударов по Тель-Авиву - ФОТО - ВИДЕО

В результате иранских ракетных ударов по городам Израиля, в том числе по столице Тель-Авиву заифксировано много разрушений. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.