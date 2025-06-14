Израиль нанес самый глубокий авиаудар по Ирану

Израиль нанес самый глубокий авиаудар по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля провели масштабную операцию против Ирана.

В рамках операции было проведено несколько атак, в ходе которых было поражено более 150 целей и свыше 400 компонентов. Более 70 боевых самолетов, включая ракеты, ночью поразили более 50 целей над Тегераном.

"Израильские пилоты совершили 2,5-часовой произвольный полет над Тегераном и провели масштабные операции вокруг города.

По данным Армии обороны, это самый глубокий авиаудар, который Израиль до этого наносил по Ирану. Достигнутое превосходство в воздухе направлено на предотвращение будущих угроз", - говорится в информации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.