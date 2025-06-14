Израиль нанес самый глубокий авиаудар по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля провели масштабную операцию против Ирана.

В рамках операции было проведено несколько атак, в ходе которых было поражено более 150 целей и свыше 400 компонентов. Более 70 боевых самолетов, включая ракеты, ночью поразили более 50 целей над Тегераном.

"Израильские пилоты совершили 2,5-часовой произвольный полет над Тегераном и провели масштабные операции вокруг города.

По данным Армии обороны, это самый глубокий авиаудар, который Израиль до этого наносил по Ирану. Достигнутое превосходство в воздухе направлено на предотвращение будущих угроз", - говорится в информации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.