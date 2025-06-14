Эрдоган провел совещание в связи с событиями вокруг Израиля и Ирана

Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции президента состоялось совещание по вопросам безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на совещании по вопросам безопасности всесторонне обсудили эскалацию конфликта, начавшуюся с нападений Израиля на Иран.

На совещании были обсуждены последствия нападений для глобальной и региональной безопасности, возможные меры и готовность Турции к вероятным развитиям ситуации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.

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