МИД России поблагодарил Азербайджан

Министерство иностранных дел России выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана.

Как сообщает Day.Az, по данным ведомства, в ночь на 14 июня при участии Посольства России в Иране и Посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек, из них двое детей, пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пункт пропуска "Астара".

"Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.