Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана

Некоторые зарубежные государства обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в возвращении своих граждан из Ирана через территорию нашей страны в целях эвакуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджанское государство, руководствуясь гуманитарными принципами, создает условия для прохода этих лиц через пункт пропуска "Астара".

Для эвакуированных лиц в пункте пропуска накрыт чайный стол. В то же время для своевременного оказания медицинской помощи лицам, у которых могут возникнуть проблемы со здоровьем, на территорию привлечены автомобиль неотложной медицинской помощи и бригада профессиональных врачей. Для обеспечения безопасной и комфортной перевозки прибывающих выделены специальные автобусы.