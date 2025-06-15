Cборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщает Day.Az, азербайджанские борцы успешно выступили на континентальном первенстве, завоевав шесть медалей, в том числе три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Таким образом, набрав 151 очко, сборная Азербайджана в очередной раз стала чемпионом Европы.

Второе место досталось Украине (144), а на третьем оказалась Грузия (116).