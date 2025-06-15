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Cборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье. Как сообщает Trend, азербайджанские борцы успешно выступили на континентальном первенстве, завоевав шесть медалей, в том числе три золотые, одну серебряную и две бронзовые.