Трамп допустил заключение сделки между Израилем и Ираном

Израиль и Иран могут достичь договоренности о прекращении боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он выразил надежду, что две страны заключат сделку. По мнению главы Белого дома, для нее пришло время.

"Но иногда приходится решать дело путем борьбы. Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка", - сказал американский лидер.

Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь еврейскому государству в обороне.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.