https://news.day.az/world/1760788.html Иран вновь ударил по Израилю - есть погибшие - много пострадавших - ВИДЕО В результате удара иранского удара ракетами Израилю утром 16 июня погибли три человека, еще 67 пострадали. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of Israel. Как сообщает издание, четыре баллистические ракеты из Ирана поразили центральные районы Израиля.
Иран вновь ударил по Израилю - есть погибшие - много пострадавших - ВИДЕО
В результате удара иранского удара ракетами Израилю утром 16 июня погибли три человека, еще 67 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of Israel.
Как сообщает издание, четыре баллистические ракеты из Ирана поразили центральные районы Израиля. Скорая помощь "Маген Давид Адом" ("Красный щит Давида") эвакуировала пострадавших в больницы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще шестеро получили ранения средней тяжести.
Другие видео по теме:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре