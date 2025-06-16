МИД Ирана осудил атаку на ядерную программу, признанную ООН

Атака против ядерной программы, одобренной резолюцией ООН, не может быть оправдана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на брифинге в Тегеране.

По его словам, ядерная программа Ирана - единственная, легитимность которой была подтверждена резолюцией в рамках статьи 7 Устава ООН, и именно такая мирная программа подверглась атаке со стороны обладающего ядерным оружием Израиля, что представляет собой опасный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и международному праву.

Бегаи заявил, что в нынешней ситуации естественным ожиданием Ирана от европейских стран, особенно Великобритании, Франции и Германии, является прекращение израильской агрессии и открытое осуждение удара по иранским ядерным объектам, в частности по ядерному объекту в Натанзе.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.