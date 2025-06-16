https://news.day.az/society/1760871.html

В одном из районов Азербайджана загорелся мотель

В Исмаиллинском районе произошел пожар в мотеле. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана. Сообщается, что в результате пожара в селе Гандов сгорели воспламеняющиеся конструкции двухэтажного 7-комнатного мотеля общей площадью 1575 кв. м. Остальная часть мотеля была защищена от огня. Пожар потушен.