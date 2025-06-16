Сочи начал уходить под воду

Сочи начал уходить под воду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После проливных дождей город накрыло мощным наводнением - из берегов вышла река Ира. Всего за сутки выпала месячная норма осадков. Машины буквально плавают по улицам, пляжи закрыты, а в городе объявлено штормовое предупреждение как минимум до конца суток. Также затопило трассу Джубга-Сочи.