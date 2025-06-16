https://news.day.az/world/1760923.html Сочи начал уходить под воду - ВИДЕО Сочи начал уходить под воду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После проливных дождей город накрыло мощным наводнением - из берегов вышла река Ира. Всего за сутки выпала месячная норма осадков. Машины буквально плавают по улицам, пляжи закрыты, а в городе объявлено штормовое предупреждение как минимум до конца суток.
Сочи начал уходить под воду - ВИДЕО
Сочи начал уходить под воду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После проливных дождей город накрыло мощным наводнением - из берегов вышла река Ира. Всего за сутки выпала месячная норма осадков. Машины буквально плавают по улицам, пляжи закрыты, а в городе объявлено штормовое предупреждение как минимум до конца суток. Также затопило трассу Джубга-Сочи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре