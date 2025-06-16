Гурбан Гурбанов о трансферной деятельности "Карабаха"

"Карабах" продолжает свои трансферные усилия для успешного выступления в Лиге чемпионов по футболу в этом сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов раскрыл последние новости о трансферной деятельности в интервью QOL.az.

По его словам, команду пополнят новички.

Недавно "Карабах" объявил, что расстался с четырьмя своими игроками - Яссином Бензией, Патриком Андраде, Марко Вешовичем и Исмаилом Ибрагимли.

Гурбанов отметил, что этим дело может не ограничиться. По его словам, в ближайшие дни может быть прекращено сотрудничество с еще несколькими игроками. Среди тех, кто уйдет, есть как местные, так и иностранные футболисты.

Главный тренер "Карабаха" сказал, что в настоящее время ведется активная работа по привлечению новых игроков в состав. Он отметил, что, хотя у них пока нет полной договоренности, есть два иностранных игрока, которые близки к переходу в команду. Один из них полузащитник, а другой - защитник. Он сказал, что в настоящее время они ведут переговоры и с одним нападающим.

Гурбанов опроверг сообщения о том, что они заинтересованы в полузащитнике "Палмейраса" Педро Бичало, который находится в аренде в "Санта-Кларе" (Португалия), и вингере сборной Коста-Рики Диего Кампосе.

Главный тренер "Карабаха" также сказал, что они хотят привлечь в свой состав 5-6 новых игроков в летнее трансферное окно.