Впервые в истории Британии женщину назначили главой разведки MI6

Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о назначении сотрудницы спецслужб Блез Метревели главой Секретной разведывательной службы MI6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пресс-релизе канцелярия главы правительства.

В заявлении отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту в истории страны.

"Историческое назначение Блез Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб стала как никогда важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба", - отметил премьер.

Согласно тексту пресс-релиза, 47-летняя Метревели изучала антропологию в Кембриджском университете. Во внешнюю разведку она пришла в 1999 году, а большую часть карьеры работала в Европе и на Ближнем Востоке. Сейчас она возглавляет технологический департамент ведомства. До нее MI6 в течение почти пяти лет возглавлял Ричард Мур.