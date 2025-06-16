Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой ситуацию в регионе

16 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности, сложившейся в регионе в результате противостояния между Израилем и Ираном, вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, а также подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое планируется провести 21-22 июня в Стамбуле.