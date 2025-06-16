Ракетные корабли ВМС Израиля перехватили 8 беспилотников Ирана

Ракетные корабли ВМС Израиля перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что впервые перехват был осуществлен с использованием системы ПВО Barak Magen и перехватчик дальнего действия LRAD.

"Перехватчик, установленный на ракетных кораблях Saar 6, способен бороться с широким спектром угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, угрозы с крутой траекторией, береговые ракеты и многое другое.

Ночью флотилия ракетных кораблей ВМС перехватила восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана, и с начала операции она перехватила около 25 беспилотных летательных аппаратов, представлявших угрозу гражданам Государства Израиль.

Ракетные корабли Shayetet 3 в сотрудничестве с ВВС продолжают развертываться на всех театрах военных действий и представляют собой фактор повышения эффективности миссии по защите воздушного пространства страны", - заявила армейская пресс-служба.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.