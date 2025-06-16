МАГАТЭ обсудит удары Израиля по иранским ядерным объектам

Совет директоров Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется сегодня в штаб-квартире агентства на внеочередное заседание, чтобы обсудить последствия израильских атак на иранские ядерные объекты.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МАГАТЭ.

Как сообщается, инициатива проведения встречи была выдвинута Ираном и поддержана Россией, Китаем и Венесуэлой.

Внеочередное заседание пройдет на фоне продолжающегося военного конфликта между Ираном и Израилем. Основным предметом обсуждения станут воздушные удары Израиля по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.