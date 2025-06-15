Объект Минобороны Ирана в Исфахане подвергся атаке

Военный объект, связанный с Министерством обороны Ирана, подвергся атаке в провинции Исфахан. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.

"Час назад было совершено нападение на центр, связанный с министерством обороны, в Исфахане", - заявил чиновник. Его слова приводит агентство NourNews. Власти региона уточняют масштабы возможного ущерба, а также ведут оценку последствий происшествия.

В последние недели ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Иран и Израиль начали военные действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Атаки осуществляются по столицам государств и важным инфраструктурным объектам.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.