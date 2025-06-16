Новый удар израильской армии по Ливану

Израильская армия одновременно с сообщениями о новой волне атак по Тегерану информировала о нанесении нового удара по Ливану.

Как заявила армейская пресс-служба, он наносился по окрестностям города Хоула на юге республики, передает Day.Az.

Его целью была ликвидация участника вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах", уточнили военные.

В заявлении отмечается, что радикал в результате удара был ликвидирован. Его имя, должность, подробности операции не уточняются.

Незадолго до этого израильская армия сообщила, что начала новую волну ударов по Ирану, на этот раз целью были названы военные объекты в Тегеране.