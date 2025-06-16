В Китае выпустили «ремейк» легендарного смартфона Blackberry

Китайская компания Zinwa Technologies анонсировала смартфон Zinwa Q25, являющийся улучшенной и современной версией BlackBerry Classic (Q20).

Новое устройство сочетает традиционный форм-фактор с актуальными техническими характеристиками, сообщает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Внешне Zinwa Q25 практически идентичен оригинальному BlackBerry Classic: в нем установлены сенсорный экран с разрешением 720х720 пикселей, физическая клавиатура, LED-индикатор уведомлений и тот же корпус. Однако аппаратная начинка была полностью обновлена.

Так, Zinwa Q25 оснащается чипом MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Также были установлены аккумулятор емкостью 3000 мАч, основная камера с разрешением 50 Мп, фронтальная на 8 Мп и установлена операционная система Android 13. При этом обновления до Android 14 и более актуальных версий не предусмотрены, хотя производитель обещает регулярные патчи безопасности.

Также заявлено, что новинка поддерживает NFC, USB-C, проводные наушники, карты microSD и одну SIM-карту. Устройство совместимо с глобальными частотами 4G LTE, что обеспечит стабильную связь в большинстве стран. Среди прочего представители Zinwa подтвердили, что обновлённый трекпад будет функционировать аналогично оригинальному.

Смартфон будет доступен в двух вариантах: готовый аппарат за $400 и комплект для самостоятельной модернизации для владельцев оригинального BlackBerry Classic за $300.

В продажу Zinwa Q25 поступит в начале августа. В компании также подтвердили разработку обновленных версий моделей BlackBerry KEYone и Passport.