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ВВС Израиля нанесли удар по Ширазу - ВИДЕО

ВВС Израиля нанесли удар по Ширазу - повреждено предприятие Минобороны Ирана Sairaan Industries. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.