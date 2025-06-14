https://news.day.az/society/1760557.html Объявлены предупреждения в связи с усилением ветра В связи с ожидаемой ветреной погодой объявлено "желтое" и "оранжевое" предупреждение. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 15-16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов Азербайджана скорость северо-западного ветра составит 20.8-28.4 м/с.
Объявлены предупреждения в связи с усилением ветра
В связи с ожидаемой ветреной погодой объявлено "желтое" и "оранжевое" предупреждение.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 15-16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов Азербайджана скорость северо-западного ветра составит 20.8-28.4 м/с.
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