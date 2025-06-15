Армянский фактор в атаках Израиля на Иран

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об армянском факторе в атаках Израиля на Иран.

Day.Az представляет публикацию:

Израильская операция против Ирана уже ставит множество вопросов. Успех атаки на иранские объекты и тем более проведение диверсий внутри самого Ирана было бы невозможно обеспечить, если бы у израильской разведки не было бы "помощников" внутри страны. Армянский фактор вполне мог оказаться одним из таких помощников.

В первую очередь, иранские армяне - практически идеальная агентурная сеть для "Моссада". Армянская община в Иране - единственное официально признанное христианское меньшинство, численность которого оценивается в 100-150 тысяч человек. Эти люди сохраняют относительную свободу передвижения, доступа к объектам и коммуникаций. Такое положение делает их удобным прикрытием для разведывательной работы, особенно если речь идёт о логистике, наблюдении, закладке оборудования или поддержке диверсий.

Особо примечательно, что армяне компактно проживают в таких зонах, как Урмия, Исфахан, Тебриз - именно в этих регионах, по заявлениям ЦАХАЛ, были нанесены точечные удары по подземным объектам Ирана.

Еще один важнейший фактор - это армянская церковь. Церкви в Иране есть, существует большой пул армянских священнослужителей. У армянской церкви огромные связи по всему миру, в том числе в США и других странах Запада. Между епархиями налажены прочные каналы связи, коммуникации, логистика. Могли ли церковники использоваться израильтянами в качестве способа проникнуть на территорию Ирана, организовать доставку и передачу необходимых инструкций, даже участвовать в вербовке? Вполне могли. Мог ли "Моссад" упустить такой шанс и НЕ воспользоваться этим фактором? Одна из лучших спецслужб мира вряд ли бы "прошляпила" такую возможность.

Параллельно с этим Израиль и Армения стремительно сближаются с 2023 года: был восстановлен обмен послами, началось военно-техническое взаимодействие, появились слухи о сотрудничестве в сфере ВПК и дронов.

В этой связи неудивительно, что территория Армении может быть использована как логистическая база - для переброски дронов, РЭБ-систем, разведгрупп или кибероборудования, которые позже проникают в Иран через открытые, слабо контролируемые участки границы (в том числе через Сюник и армяно-иранские погранпереходы). Сама по себе Армения не вызывает подозрений у Тегерана, сохраняя видимость нейтралитета, что делает её идеальной транзитной территорией для скрытых операций. Между Арменией и Ираном уже очень давно работают коридоры контрабанды - причем в обе стороны. Их существование - не секрет ни для кого, и уж точно не для разведок стран мира.

Немалую роль может играть и армянский ИТ-сектор. Армянские IT-компании активно работают с западными подрядчиками, включая американские и израильские структуры. Через эти каналы может идти передача геолокационных данных, подключение к инфраструктуре, внедрение вредоносного ПО и организация кибератак на объекты на территории Ирана. Современные войны ведутся не только ракетами, но и алгоритмами - и в этом плане Армения, обладая относительно развитым цифровым сектором и слабым контролем на внешние связи, может быть полезным плацдармом.

Иранским властям и контрразведке, когда обострение закончится, стоило бы задуматься над тем, кто и как помогал "Моссаду" в организации этих атак.