https://news.day.az/sport/1760699.html Легионер "Карабаха" перешел в "Нефтчи" Известный полузащитник Патрик Андраде, недавно покинувший "Карабах", продолжит карьеру в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на pressing.az, 32-летний хавбек из Кабо-Верде достиг договоренности с "Нефтчи". Согласно информации источника, Андраде будет зарабатывать в бакинском клубе 400 тысяч евро в год.
Легионер "Карабаха" перешел в "Нефтчи"
Известный полузащитник Патрик Андраде, недавно покинувший "Карабах", продолжит карьеру в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на pressing.az, 32-летний хавбек из Кабо-Верде достиг договоренности с "Нефтчи".
Согласно информации источника, Андраде будет зарабатывать в бакинском клубе 400 тысяч евро в год.
Отмечается, что футболист также входил в сферу интересов "Зире", но предпочел отклонить их предложение в пользу "Нефтчи".
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