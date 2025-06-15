Легионер "Карабаха" перешел в "Нефтчи"

Известный полузащитник Патрик Андраде, недавно покинувший "Карабах", продолжит карьеру в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на pressing.az, 32-летний хавбек из Кабо-Верде достиг договоренности с "Нефтчи".

Согласно информации источника, Андраде будет зарабатывать в бакинском клубе 400 тысяч евро в год.

Отмечается, что футболист также входил в сферу интересов "Зире", но предпочел отклонить их предложение в пользу "Нефтчи".