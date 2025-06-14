https://news.day.az/world/1760596.html

Иран подтвердил гибель еще одного генерала КСИР - ФОТО

13 июня в результате ударов Израиля по Ирану погиб заместитель начальника разведки Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосров Хасани. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.