Иран подтвердил гибель еще одного генерала КСИР - ФОТО
Замначальник отдела разведки Воздушно-космических сил Ирана, генерал Хосров Хассани погиб в результате израильских авиаударов по Ирану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Департамент по связям с общественностью КСИР.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары.
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