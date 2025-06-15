Иран обратился к Ираку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал власти в Багдаде принять меры для предотвращения использования Израилем воздушного пространства арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении администрации иранского президента. Пезешкиан добавил, что, по его мнению, "исламские страны должны совместно противостоять угрозам Израиля".

Со своей стороны ас-Судани объявил, что Ирак "в рамках солидарности, существующей между исламскими государствами", готов оказать Ирану всю необходимую помощь для устранения последствий израильских ударов. Глава иракского правительства также заверил Пезешкиана, что его страна уже предпринимает "усилия на различных фронтах, чтобы не допустить нарушения своих воздушных границ со стороны израильских военных", сообщает канцелярия ас-Судани.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.