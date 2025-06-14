https://news.day.az/world/1760571.html

Сильный шторм и серьезные наводнения в Мексике - ВИДЕО

В Мексике сильный шторм и серьезные наводнения в Тапачула, штат Чьяпас. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообащли, что в Южной Африке не утихают шторм и наводнения.