https://news.day.az/world/1760571.html Сильный шторм и серьезные наводнения в Мексике - ВИДЕО В Мексике сильный шторм и серьезные наводнения в Тапачула, штат Чьяпас. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообащли, что в Южной Африке не утихают шторм и наводнения.
Сильный шторм и серьезные наводнения в Мексике - ВИДЕО
В Мексике сильный шторм и серьезные наводнения в Тапачула, штат Чьяпас.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообащли, что в Южной Африке не утихают шторм и наводнения.
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