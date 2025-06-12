https://news.day.az/world/1759934.html В Южной Африке не утихают шторм и наводнения - десятки погибших - ФОТО - ВИДЕО В Южной Африке зимний шторм и наводнения унесли почти полсотни жизней. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В одном из районов смыло школьный автобус. Шестеро школьников и двое взрослых погибли, еще четверо детей пропали без вести. Спастись удалось только троим.
В Южной Африке не утихают шторм и наводнения - десятки погибших - ФОТО - ВИДЕО
В Южной Африке зимний шторм и наводнения унесли почти полсотни жизней.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В одном из районов смыло школьный автобус. Шестеро школьников и двое взрослых погибли, еще четверо детей пропали без вести. Спастись удалось только троим.
Наводнения разрушили дороги, мосты, повредили дома, затопили целые кварталы.
В некоторых районах выпало более 50 см снега, а порывы ветра достигали 100 км/ч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре