В Южной Африке не утихают шторм и наводнения

В Южной Африке зимний шторм и наводнения унесли почти полсотни жизней.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В одном из районов смыло школьный автобус. Шестеро школьников и двое взрослых погибли, еще четверо детей пропали без вести. Спастись удалось только троим.

Наводнения разрушили дороги, мосты, повредили дома, затопили целые кварталы.

В некоторых районах выпало более 50 см снега, а порывы ветра достигали 100 км/ч.