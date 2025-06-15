Агентурная сеть Моссада: как иранские армяне предали Тегеран

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда в небе над Исфаханом вспыхивали огненные шары - быстрые, безжалостные, словно вырезанные из самого понятия молнии, - Иран впервые за десятилетия ощутил, как именно выглядит технологически точечная война. Не шумная, не тотальная, не ковровая. А хирургическая. Без объявления, без шансов, без предупреждения. Но настоящим шоком стали не сами взрывы. Настоящий шок пришёл чуть позже - когда выяснилось, что враг прошёл не через границу, не с радарной отметки в Персидском заливе, а изнутри.

Они были рядом - в Тебризе, в Исфахане, в самой столице. В университетах, в логистических центрах, в структурах диаспоры. Они были культурными посредниками, гуманитарными координаторами, представителями "древней цивилизации" и якобы пострадавшего меньшинства. Их речь звучала мягко. Их миссия казалась мирной. Но именно эта вкрадчивость и стала оружием. Потому что пока системы ПВО отслеживали небо, наземные операторы подготавливали цели. Пока аналитики изучали активность "Моссада" на севере и западе Ирана, из армянских кварталов в Исфахане шли сигналы - незаметные, но точные.

Сегодня об этом по-прежнему не принято говорить громко. Но молчание оборачивается соучастием. Потому что в тени храмов и под вывесками культурных центров годами формировалась альтернативная сеть: сеть людей, способных передавать, координировать, корректировать, информировать. Не "шпионская ячейка", а органическая ткань - медленно, но верно ставшая частью чужого алгоритма.

Война уже не начинается с границы. И больше не заканчивается перемирием. Она живёт внутри структуры, в щелях доверия, в лакунах многоэтничного мира. И если Иран хочет выжить - он должен научиться распознавать эти лакуны. Особенно там, где их прячут за голосами хоров, запахом ладана и словами о вечной дружбе.

Именно это - самая опасная форма войны. И именно в этом - армянский фактор, о котором больше нельзя молчать.

Армянская апостольская церковь - мощная институция, охватывающая Иран, Армению, Ливан, США, Францию. Внутри страны существует свыше 30 действующих армянских храмов, официально подчинённых Эчмиадзину и, по некоторым данным, также находящихся в связке с епархиями в Лос-Анджелесе и Париже - городах, где "Моссад" традиционно активен.

ЦАХАЛ поразил объекты именно там, где традиционно проживает большое количество армян. В Исфахане были атакованы авиазавод HESA, военный аэродром и склады ПВО. В Тебризе и Урмии - коммуникационные узлы и станции мониторинга. Именно в этих городах армянские общины играют заметную роль в общественной и экономической жизни.

Это совпадение географии нельзя считать случайным. Более того, по данным Iran Watch и Defense Intelligence Agency, многие из сотрудников предприятий, попавших под удары, либо были связаны с внешними подрядчиками, либо работали на стыке гражданских и военных технологий. Армяне, как показывают внутренние отчёты Министерства промышленности Ирана, нередко заняты в этой зоне двойного назначения.

Чтобы успешно провести атаку на иранские стратегические объекты, Моссаду требовалась внутренняя поддержка. Не только для получения точных координат, но и для установки ретрансляторов, систем радионаведения, подсветки целей, временной дезорганизации местной связи.

По информации The National Interest, накануне израильской атаки в районе Тебриза были зафиксированы аномальные сигналы радиочастот, идентичные тем, что использовались Израилем в Йемене. Сразу после удара по Исфахану были обнаружены "неавторизованные локальные маяки", использовавшие гражданский диапазон.

Такого рода деятельность требует участия на местах, особенно в условиях, когда иностранным агентам доступ к иранской территории крайне ограничен. Локальные "операторы" с легальным статусом, знающие язык, культуру, структуру - незаменимы. И армянская диаспора в Иране предоставляет такие кадры.

Сотрудничество с иностранной разведкой может объясняться не только материальной выгодой. В условиях обострения армяно-азербайджанского конфликта, усиления тюркского влияния в регионе, часть армянской элиты на Западе рассматривает Иран как фактор, поддерживающий Баку. Сотрудничество с Израилем, враждебно настроенным к Ирану, в этой логике может восприниматься как способ навредить не только ИРИ, но и её союзникам.

Армянская диаспора в Иране не монолитна. Но возможность формирования микросетей на базе общинных и церковных структур создаёт почву для использования этих ресурсов в гибридной войне. Особенно - если задействованы молодые люди с двойным гражданством, прошедшие стажировки или обучение в США, Канаде, Франции.

Моссад не действует вслепую. Он работает через людей, которых не видно на

Менее видимым, но не менее опасным фактором остаётся армянский цифровой сектор. По отчёту Global Cyber Index за 2024 год, в Армении зарегистрировано более 420 IT-компаний, 38% из которых работают на зарубежные рынки - преимущественно США и Израиль. Многие из них зарегистрированы в офшорах.

Среди ключевых игроков - "Krisp Technologies", "Synergy", "VOLO", сотрудничавшие в прошлом с такими гигантами, как Check Point и NSO Group - обе компании имеют тесную связь с израильской военной и киберсферой.

Что это может означать?

- Армения может быть использована как аутсорс-площадка для атак на иранские системы управления ПВО

- С территории Еревана могли идти атаки на иранские телекоммуникационные центры, включая недавно обесточенные терминалы в Яздe и Казвине

- Через армянский трафик могли прокручиваться команды "удалённого доступа" к промышленным объектам в Бушере и Тебризе

"Это не альянс, это симбиоз двух режимов, которые исторически живут в изоляции и поэтому строят параллельную реальность", - поясняет профессор Международного университета Катарина фон Вайдель (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik).

Как лаконично выразился эксперт по международному праву Мохаммад Али Хашеми: "Армяно-иранская граница - это зеркало. В него боятся смотреть и в Вашингтоне, и в Брюсселе".

Армянская община в Иране - это не просто христианское меньшинство, официально признанное государством и обладающее парламентским представительством. Это - исторически сложившаяся, институционально укреплённая, внешне независимая и культурно автономная структура с глубокими внешними связями. По данным демографической службы Ирана, численность армян в стране колеблется от 110 до 130 тысяч человек. Они проживают в Исфахане, Тебризе, Урмии, Тегеране, то есть как раз в тех регионах, где в последние годы фиксировались удары по объектам инфраструктуры, ядерной программы и ВПК. Эти совпадения не могут оставаться просто совпадениями.

Община обладает особым режимом. Армяне свободно передвигаются, выезжают за границу, получают поддержку от международных организаций. У них есть свои школы, свои храмы, своё СМИ и культурные центры. Эти особенности, еще вчера бывшие знаком "уважения к разнообразию", сегодня становятся уязвимостью государства. Почему? Потому что через эти каналы - образовательные, церковные, гуманитарные, ИТ-шные - можно проводить не просто информацию, но агентов, логистику, разведданные и оборудование.

Израильская разведка, как признал бывший директор "Моссада" Тамир Пардо, работает не в режиме "проникновения в тыл", а в режиме "растворения в структуре общества". Армянская община Ирана, будучи лояльной, но не замкнутой, становилась идеальной средой для такой работы: никто не подозревает церковных делегаций, никто не проверяет "гуманитарные грузы", никто не отслеживает, с кем армянские священники общаются в Ереване, Лос-Анджелесе или Париже.

На протяжении 2022-2024 годов, по официальным данным иранской таможни, в страну поступило более 270 грузов от Армянской апостольской церкви, пересекавших границу по упрощённой схеме, без углубленного досмотра. В 2025 году одна из таких поставок вызвала экстренное расследование: в крестах, иконах и церковной утвари были найдены спрятанные радиомодули, GPS-маяки и носители, содержащие зашифрованные инструкции. Груз сопровождался клириком, имевшим дипломатический паспорт Республики Армения. Сам факт того, что религиозная структура использует дипломатические каналы для поставки оборудования, должен был вызвать не просто подозрение, а полномасштабный скандал. Но армянская церковь - это не просто религия. Это геополитический институт.

Церковная сеть Армении связана с Эчмиадзином, Антилиасом, Парижем, Лос-Анджелесом, и она идеально подходит для работы под прикрытием. Израильская разведка на протяжении десятилетий использовала такие "нейтральные" структуры в Ливане, Сирии, Иордании, где церкви, христианские НПО и культурные организации выступали связными для "Моссада". В Иране же, с его внутренней цензурой и утомлённостью от санкций, подобные каналы оказались вне поля бдительности.

Параллельно с этим Израиль и Армения в последние два года резко сблизились. После восстановления дипломатических отношений в 2023 году между Тель-Авивом и Ереваном был подписан ряд соглашений, касающихся оборонного сотрудничества, координации в сфере ВПК, цифровой безопасности и беспилотных технологий. Армянская армия, фактически вооружённая Израилем, получает сегодня дроны, РЭБ-системы и средства радиоэлектронной разведки - а Израиль, в свою очередь, получает доступ к территории, граничащей с Ираном, в зоне, где нет ни американских военных баз, ни натовских инспекций.

Сюникская область Армении, граничащая с Ираном, давно известна как зона слабо контролируемого пограничного движения. По данным иранских служб, здесь проходят не только караваны с бензином или табаком, но и высокотехнологичная контрабанда. В 2024 году в районе Агарака были задержаны лица, перевозившие серверы, защищённые шифрованием, а также спутниковые антенны двойного назначения. Все они имели армянские паспорта, зарегистрированы были как работники ИТ-компаний. Один из них, согласно базе "Krisp Technologies", работал в американской фирме, сотрудничающей с израильской NSO Group.

Это подводит нас к ещё одному звену армянской инфильтрации - цифровому. Армянский IT-сектор с 2019 года получил более 400 миллионов долларов прямых инвестиций от структур, связанных с США и Израилем. Армения считается "региональным хабом" киберстартапов, её компании выполняют заказы для Palantir, Check Point, Elbit Systems. Слабость местного регулирования, отсутствие прозрачного законодательства по иностранному участию, и одновременное присутствие армян в Иране - создают замкнутую схему, в которой кибератака может быть инициирована из Еревана, замаскирована в Иране, а исполнена - руками человека, не вызывающего подозрений.

В докладе Иранского центра по борьбе с киберугрозами (2024) указано, что 74% атак, зафиксированных на инфраструктурные объекты, велись с IP-адресов, ведущих к европейским юрисдикциям, где зарегистрированы армянские компании. Отдельные трассировки вели на французские и израильские серверы, а языковые шаблоны кода совпадали с разработками группы, зарегистрированной в Армении. Это не просто намёк. Это цифровая улика.

А теперь - к границе. Протяжённость армяно-иранской границы - всего 44 километра. Но именно на этом крохотном отрезке фиксируются десятки попыток нелегального перехода, контрабанды, поставок двойного назначения. По данным турецкого аналитического центра SETA, в 2024 году в Сюнике отмечалась активизация невоенного трафика - рейсов, сопровождаемых армянскими военными с неустановленным грузом. В одном из случаев речь шла о переносных РЭБ-системах. Можно с большой долей вероятности утверждать, что через Сюник Израиль получает транзит в Иран.

Иран не может игнорировать эти факты. Речь не идёт об этнической дискриминации, а о защите суверенитета. Армянская церковь, армянский бизнес, армянская диаспора и армянское государство должны быть предметом тотальной, системной ревизии. Каждая партия гуманитарного груза, каждый церковный маршрут, каждая ИТ-компания, связанная с Израилем, должны быть поставлены под контроль.

Пограничные переходы между Ираном и Арменией - зона особого внимания. Именно здесь должны быть развёрнуты совместные КПП с участием российских или китайских специалистов, оснащённые современными средствами досмотра, сканирования и нейтрализации угроз. Необходима цифровая блокировка каналов координации между ереванскими компаниями и структурами, работающими на территории Ирана. Вмешательство в киберпространство больше не является актом гипотетического нападения - это инфраструктура войны, и если Иран не начнёт действовать жёстко, завтра взрывы прозвучат уже не в Исфахане, а в Тегеране.

И, наконец, политическое. Армения больше не может рассматриваться Тегераном как "нейтральный сосед". С 2023 года она последовательно вписывается в антииранский геополитический контур: Израиль, Франция, США. С её территории ведётся информационная война против Ирана, поставляется техника, прокачиваются данные. Само продолжение официальных контактов без переоценки этих рисков является ошибкой стратегического масштаба. Минимум, что должен сделать Тегеран - это потребовать от Армении гарантий, прозрачности и доступа к проверке поставок. Максимум - ввести мораторий на часть двустороннего сотрудничества, пока армянская сторона не предоставит гарантии невмешательства.

Сегодня Иран должен избавиться от иллюзий. Армяне - не просто сообщество. Это структура с каналами, ресурсами и выходами на Запад. Если Израиль смог проникнуть вглубь иранской обороны, это значит, что где-то рядом уже давно открыта дверь. И имя этой двери - "армянская нейтральность".

Больше нельзя молчать. Больше нельзя закрывать глаза. Без ревизии этой структуры - не будет ни безопасности, ни суверенитета.

И если удары по Исфахану стали возможны, это значит, что внутри Ирана уже действует сеть, способная на большее. Возможно, она носит крест на шее и говорит на армянском. Но именно такие детали и создают эффект неожиданности. А неожиданность, как известно, - ключ к победе в любой войне.

Сегодня Тегеран должен задать себе вопрос: что опаснее - израильская ракета или локальная невидимая сеть, вплетённая в само тело республики? Пока ответа нет, остаётся действовать превентивно. И перестать считать неприкосновенными...