https://news.day.az/sport/1760741.html Главная звезда турнира UFC Джамал Хилл в Баку - ФОТО Американский боец ММА Джамал Хилл, который станет главным участником турнира UFC Fight Night в Баку, прибыл в Азербайджан. Как передает İdman.biz, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории прибыл вместе со своей командой.
Главная звезда турнира UFC Джамал Хилл в Баку - ФОТО
Американский боец ММА Джамал Хилл, который станет главным участником турнира UFC Fight Night в Баку, прибыл в Азербайджан.
Как передает İdman.biz, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории прибыл вместе со своей командой.
Заметим, что Джамал Хилл должен был прилететь несколькими днями ранее, но по некоторым причинам не сел на самолет в Баку.
Джамал Хилл в главном бою турнира UFC в Баку 21 июня встретится с другим американцем - Халилом Раунтри.
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