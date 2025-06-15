Главная звезда турнира UFC Джамал Хилл в Баку

Американский боец ММА Джамал Хилл, который станет главным участником турнира UFC Fight Night в Баку, прибыл в Азербайджан.

Как передает İdman.biz, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории прибыл вместе со своей командой.

Заметим, что Джамал Хилл должен был прилететь несколькими днями ранее, но по некоторым причинам не сел на самолет в Баку.

Джамал Хилл в главном бою турнира UFC в Баку 21 июня встретится с другим американцем - Халилом Раунтри.