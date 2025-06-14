Названо число пострадавших при атаке Ирана на Израиль

Число пострадавших в результате ночной атаки Ирана на Израиль увеличилось до 70 человек. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Более 70 получили ранения после того, как Иран нанес несколько ракетных ударов", - назвали в публикации число пострадавших. Также уточняется, что в результате ударов не выжили четыре человека.

В материале JP говорится, что больше всего от иранских ударов пострадали города Тель-Авив и Рамат-Ган. Из-за последствий ракетной атаки там начались пожары. "На горячую линию 102 в районе Гуш-Дан поступило множество звонков после иранской ракетной атаки", - заметили представители экстренных служб.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.