Армия обороны Израиля показала удары по Ирану

Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлен авиаудар по иранским военным, которые сегодня утром запустили баллистическую ракету по Израилю с западной территории Ирана.

Как сообщает Day.Az, в клипе также показан удар по пусковой установке баллистических ракет.

На втором видео, опубликованном Армией обороны Израиля, показан еще один удар по пусковой установке баллистических ракет, установленной на грузовике.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.