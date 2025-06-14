Член сборной Ирана по паделу погиб в результате атак Израиля

Иранский игрок в падел-теннис Парса Мансур погиб после одной из атак Израиля на Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает Телеграм-канал Иранской федерации тенниса.

По данным отдела по связям с общественностью Федерации тенниса Ирана, несколько военных командиров, учёных и гражданских лиц погибли рано утром в пятницу, 13 июня, после атак Израиля на Тегеран и ряд городов страны. В число погибших в результате нападений вошёл и Парса Мансур. Он возвращался домой после тренировки.

"Федерация тенниса выражает своё сожаление в связи с этим печальным событием, желает терпения семье погибшего", - говорится в заявлении организации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.