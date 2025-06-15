Иран применил гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе

Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По данным источника агентства Nournews, для ударов по территории Израиля также использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

Представляем кадры предположительно попадания гиперзвуковой ракеты:

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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