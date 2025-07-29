По меньшей мере 18 человек погибли на востоке Индии после того, как автобус, перевозивший индуистских паломников, столкнулся с грузовиком, груженным баллонами с бытовым газом, передает Day.Az со ссылкой на mignews.ua.

На снимках с места происшествия в штате Джаркханд видны искореженные обломки автобуса, задняя часть которого почти полностью сгорела.