https://news.day.az/world/1770748.html Автобус с паломниками попал в ДТП в Индии, есть погибшие По меньшей мере 18 человек погибли на востоке Индии после того, как автобус, перевозивший индуистских паломников, столкнулся с грузовиком, груженным баллонами с бытовым газом, передает Day.Az со ссылкой на mignews.ua.
Автобус с паломниками попал в ДТП в Индии, есть погибшие
По меньшей мере 18 человек погибли на востоке Индии после того, как автобус, перевозивший индуистских паломников, столкнулся с грузовиком, груженным баллонами с бытовым газом, передает Day.Az со ссылкой на mignews.ua.
На снимках с места происшествия в штате Джаркханд видны искореженные обломки автобуса, задняя часть которого почти полностью сгорела.
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