На границе Таиланда и Камбоджи вновь начались столкновения

Камбоджа перенесла встречу командующих армией с Таиландом, на границе вновь начались боевые действия. Об этом заявило командование сухопутных войск, передает телеканал Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на 7:00 (04:00 по бакинскому времени) встречу командующих военными округами Таиланда и Камбоджи... Стрельба из стрелкового оружия началась рано утром с камбоджийской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таиландская сторона отвечает так же огнем из стрелкового оружия.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла утром 24 июля. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории.