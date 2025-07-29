https://news.day.az/world/1770744.html Армения сменит посла в США Глава фракции правящей партии Армении "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян вскоре будет назначен министром труда и социальных вопросов Армении. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Армения сменит посла в США
Глава фракции правящей партии Армении "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян вскоре будет назначен министром труда и социальных вопросов Армении.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что действующий министр Нарек Мкртчян, в свою очередь, будет назначен послом Армении в США, сменив на этом посту Лилит Макунц.
Согласно информации, агреман на его назначение уже выдан.
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