Армения сменит посла в США

Глава фракции правящей партии Армении "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян вскоре будет назначен министром труда и социальных вопросов Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что действующий министр Нарек Мкртчян, в свою очередь, будет назначен послом Армении в США, сменив на этом посту Лилит Макунц.

Согласно информации, агреман на его назначение уже выдан.