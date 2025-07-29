Бронзовая медаль азербайджанских стрелков на чемпионате Европы

В Шатору, Франция, состоялся чемпионат Европы по стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские стрелки поднялись на пьедестал почета.

Нияз Агазаде и Регина Мефтахетдинова, выступавшие в ските в смешанном командном формате, завоевали бронзовую медаль. В медальном матче они одержали победу над шведским дуэтом Стефаном Нильссоном Шеном и Викторией Ларссон.