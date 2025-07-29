https://news.day.az/sport/1770734.html Бронзовая медаль азербайджанских стрелков на чемпионате Европы - ФОТО В Шатору, Франция, состоялся чемпионат Европы по стрельбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские стрелки поднялись на пьедестал почета. Нияз Агазаде и Регина Мефтахетдинова, выступавшие в ските в смешанном командном формате, завоевали бронзовую медаль.
Бронзовая медаль азербайджанских стрелков на чемпионате Европы - ФОТО
В Шатору, Франция, состоялся чемпионат Европы по стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские стрелки поднялись на пьедестал почета.
Нияз Агазаде и Регина Мефтахетдинова, выступавшие в ските в смешанном командном формате, завоевали бронзовую медаль. В медальном матче они одержали победу над шведским дуэтом Стефаном Нильссоном Шеном и Викторией Ларссон.
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