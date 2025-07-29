Windows 11 начали устанавливать на старые ПК

Корпорация Microsoft, судя по всему, начала предлагать Windows 11 для компьютеров, которые официально не поддерживают операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты указали на сообщение блога Borncity - его авторы рассказали об обновлении Windows 11, которое получили на свои компьютеры. При этом официально девайсы не поддерживают новую ОС. Специалисты Neowin заявили, что сталкивались с такой же ситуацией лично и предположили, что Microsoft снизила минимальные технические требования для установки Windows 11.

Так, устройства энтузиастов из Borncity не имели криптографического модуля TPM 2.0. Его наличие Microsoft требует с момента выпуска Windows 11. Однако компьютеры обновились до актуальной версии ОС в автоматическом режиме.

В материале говорится, что Microsoft могла пойти навстречу пользователям, чтобы упростить переход с Windows 10 на новую систему. При этом официально компания не сообщала о расширении доступности Windows 11. Напротив, в конце 2024 года в Microsoft назвали требование к наличию TPM 2.0 "не подлежащим обсуждению стандартом". Авторы напомнили, что прекращение поддержки Windows 10 запланировано на октябрь.