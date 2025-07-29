https://news.day.az/world/1770730.html Хакер украл ядерные секреты Франции Хакер под псевдонимом Neferpitou получил доступ к внутренним данным французской оборонной компании Naval Group, которая занимается строительством военных кораблей. Об этом сообщает телеканал France3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Кибервзломщик слил в сеть 13 гигабайт информации, содержащей и ядерные секреты Франции.
Хакер украл ядерные секреты Франции
Хакер под псевдонимом Neferpitou получил доступ к внутренним данным французской оборонной компании Naval Group, которая занимается строительством военных кораблей. Об этом сообщает телеканал France3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кибервзломщик слил в сеть 13 гигабайт информации, содержащей и ядерные секреты Франции. Среди опубликованных данных - исходный код боевых систем, используемых на французских фрегатах и ядерных подводных лодках, программное обеспечение оружейных систем, симуляционные среды, схемы сетей, руководства пользователя.
Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что эти данные были опубликованы в интернете.
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