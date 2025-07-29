Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемые участники дорожного движения!

Обеспечение безопасности на дорогах - важнейшая задача для каждого из нас. Управление автомобилем требует не только технических навыков, но и максимального внимания и ответственности.

Наблюдения показывают, что одной из причин некоторых дорожно-транспортных происшествий является использование водителями неподходящей одежды за рулём, в особенности - обуви.

Тонкая и обувь на высоком каблуке, с открытой пяткой, скользкой или слишком мягкой подошвой затрудняет контроль над педалями, приводит к соскальзыванию ноги и неправильному или несвоевременному нажатию на педаль. Всё это значительно повышает риск аварии.

Подобные случаи чаще всего фиксируются среди женщин-водителей", - говорится в обращении.

Дорожная полиция еще раз призывает всех водителей быть внимательными и вести себя ответственно ради собственной безопасности и безопасности окружающих.