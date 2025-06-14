Пезешкиан назвал координацию ударов Израиля с США ненадежностью Вашингтона

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о ненадежности Вашингтона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Координация с Соединенными Штатами действий Израиля по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США", - приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Израиль получит еще более мощный ответ в случае продолжения своей агрессии против Ирана.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.