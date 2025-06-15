Трамп заявил о непричастности США к ударам по Ирану

Соединенные Штаты непричастны к последнему нападению Израиля на Иран, произошедшему в ночь на 15 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США не имеют отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - выразил готовность глава Белого дома.

По словам американского лидера, если Иран совершит попытку атаки на США, на него обрушится вся мощь вооруженных сил страны "в невиданном ранее масштабе".

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.