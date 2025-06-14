ПВО Ирана за час сбили 10 израильских БПЛА - ВИДЕО
Силы ПВО Ирана смогли сбить за последний час 10 израильских летательных аппаратов в разных районах страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил командующий силами ПВО иранской военной базы Хатам аль-Анбия.
"За последний час в разных районах было сбито 10 летательных аппаратов Израиля", - указал он в интервью телеканалу IRIB. Типы летательных аппаратов иранский военачальник не назвал.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.
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