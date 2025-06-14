«Последний звонок» прозвучал в Ханкенди спустя 37 лет

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди для выпускников прозвенел "Последний звонок".

Как сообщили в субботу Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в этом знаменательном мероприятии также приняли участие заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, сотрудники министерства науки и образования, педагоги, ученики, родители, члены семей шехидов и ветераны войны.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Сабухи Гахраманов подчеркнул, что шаги, предпринятые под руководством Президента Ильхама Алиева, сыграли важную роль в воспитании образованной, активной, патриотичной молодежи страны.

Мероприятие продолжилось музыкально-художественной частью.

Отметим, что в этом году среднюю школу №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди окончили 14 учеников.